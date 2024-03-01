В парламенте Грузии президента республики обвинили в нападках на православие

«Грузинская мечта» обвинила президента Зурабишвили в нападках на православие

Правящая фракция «Грузинская мечта» грузинского парламента обвинила президента республики Саломе Зурабишвили в нападках на православие и католикос-патриарха всея Грузии Илию II. Слова главы фракции Мамука Мдинарадзе передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«Факт на лицо, госпожа [Зурабишвили] опустилась до нападок на патриарха. (...) Это, мягко говоря, грязь, если комментировать подобное, можно использовать только это слово, она позволила себе то, что позволяла лишь часть радикальной оппозиции», — заявил парламентарий.

Ранее Зурабившили заявила о сложной ситуации внутри Грузинской православной церкви и указала на пророссийскую позицию нынешнего предстоятеля.

В ходе выступления в парламенте Мдинарадзе также прокомментировал культурные процессы в Грузии. По его словам, замена понятий «мать» и «отец» на «родитель» неприемлема для грузинского общества.