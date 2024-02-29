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20:27, 29 февраля 2024Бывший СССР

В парламенте Грузии предложили запретить пропаганду нетрадиционных отношений

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» предложила запретить пропаганду ЛГБТ

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Правящая фракция «Грузинская мечта» грузинского парламента предложила принять закон о запрете в республике пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и нетрадиционных отношений. Об этом заявил глава фракции Мамука Мдинарадзе, передает ТАСС.

«Парламентское большинство считает, что должно активно противостоять этой пропаганде и использовать законодательные механизмы. Соответственно, мы решили подготовить законодательную инициативу, которая защитит общество от псевдолиберальной идеологии и ее неизбежных вредных последствий», — заявил парламентарий.

Он отметил негативную тенденцию роста числа молодых людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в «псевдолиберальных странах» и напомнил, что деструктивные силы предпринимают попытки проводить в Грузии парады и развращать страну с помощью кинопродукции.

Ранее Мдинарадзе прокомментировал культурные процессы в республике. По его словам, замена понятий «мать» и «отец» на «родитель» неприемлема для грузинского общества.

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      Глеб Палехов
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