Власти Грузии назвали неприемлемой для страны пропаганду ЛГБТ

Лидер парламентского большинства Грузии назвал неприемлемой пропаганду ЛГБТ

Для властей Грузии неприемлема пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом заявил лидер парламентского большинства страны Мамука Мдинарадзе, его слова передает издание «Sputnik Грузия».

«Как бы вы ни были дружелюбны с конкретными странами или с их официальными представителями, для нас это тревожно, крайне и категорически неприемлемо», — заявил политик, комментируя грузинский стенд на Берлинском кинофестивале и фильм «Перекресток», где члены семьи назывались не «мать» и «отец», а «родитель».

Мдинарадзе также добавил, что пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации является одной из огромных проблем, с которыми сталкивается мир в настоящее время.

В прошлом году грузинская оппозиционная партия «Европейские социалисты» захотела ограничить сбор представителей ЛГБТ в общественных местах.