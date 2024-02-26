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18:57, 26 февраля 2024Бывший СССР

Власти Грузии назвали неприемлемой для страны пропаганду ЛГБТ

Лидер парламентского большинства Грузии назвал неприемлемой пропаганду ЛГБТ
СюжетБерлинский кинофестиваль

Фото: Sputnik / РИА Новости

Для властей Грузии неприемлема пропаганда ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом заявил лидер парламентского большинства страны Мамука Мдинарадзе, его слова передает издание «Sputnik Грузия».

«Как бы вы ни были дружелюбны с конкретными странами или с их официальными представителями, для нас это тревожно, крайне и категорически неприемлемо», — заявил политик, комментируя грузинский стенд на Берлинском кинофестивале и фильм «Перекресток», где члены семьи назывались не «мать» и «отец», а «родитель».

Мдинарадзе также добавил, что пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации является одной из огромных проблем, с которыми сталкивается мир в настоящее время.

В прошлом году грузинская оппозиционная партия «Европейские социалисты» захотела ограничить сбор представителей ЛГБТ в общественных местах.

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