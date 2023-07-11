В Грузии захотели ограничить сбор представителей ЛГБТ в общественных местах

Депутат Инджиа призвал ограничить сбор представителей ЛГБТ в общественных местах Грузии

Грузинская оппозиционная партия «Европейские социалисты» захотела ограничить сбор представителей ЛГБТ в общественных местах. С такой инициативой выступил депутат Фридон Инджия, передает грузинское агентство GHN.

Он заявил, что партия не выступает против сексуальных меньшинств, поскольку они существовали всегда, но при этом подчеркнул необходимость противодействия ЛГБТ-пропаганде. «Их сбор в местах массового скопления людей должен быть ограничен» — предложил депутат.

Инджиа сообщил, что партия «Европейские социалисты» уже подготовила законопроект по озвученному вопросу, и призвал всех парламентариев поддержать инициативу.

Ранее в Тбилиси противники ЛГБТ сорвали проведение фестиваля «Неделя прайда». Они прорвали полицейский кордон и посетителей мероприятия пришлось эвакуировать. Протестующие разрушили сцену фестиваля, сценическое оборудование и сожгли часть инвентаря.