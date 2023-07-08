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16:28, 8 июля 2023Мир

Противники ЛГБТ-фестиваля «Неделя прайда» в Тбилиси прорвали полицейский кордон

В Тбилиси противники ЛГБТ разрушили сцену и прорвали полицейский кордон на «Неделе прайда»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Противники ЛГБТ-фестиваля «Неделя прайда» прорвали полицейский кордон на озере Лиси в Тбилиси, где должно было пройти мероприятие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинские телекомпании.

В компании «Тбилиси прайд», организовавшей фестиваль, подтвердили, что полицейские не смогли защитить территорию и посетителей пришлось эвакуировать.

Противники ЛГБТ, уточнили журналисты, разрушили сцену фестиваля, сценическое оборудование, сожгли часть инвентаря и попытались встретиться с организаторами, но их уже не было на месте. «Участникам акции удалось пройти территорию обходными путями и прорвать коридор полиции. Мы провели эвакуацию организаторов и участников фестиваля. Полиция пытается стабилизировать ситуацию», — рассказал замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Ранее глава правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о неприемлемости пропаганды ЛГБТ среди детей. Он выразил надежду, что от Грузии не будут требовать популяризации этого вопроса среди детей.

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    Александра Лисица
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