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18:20, 21 июня 2023Бывший СССР

В Грузии заявили о недопустимости пропаганды ЛГБТ среди детей

Глава правящей партии Грузии Кобахидзе заявил о неприемлемости пропаганды ЛГБТ среди детей

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Глава правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о неприемлемости пропаганды ЛГБТ среди детей. Об этом он высказался в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

Политик указал на то, что, согласно статистике, в США 20 процентов граждан в возрасте от 18 до 25 лет являются членами ЛГБТ, во Франции — 22 процента, а в Эстонии узаконен однополый брак. Кобахидзе предположил, что такие показатели являются результатом пропаганды, выразив при этом надежду, что от Грузии не будут требовать популяризации этого вопроса среди детей.

«Эта статистика вызывает беспокойство. Пропаганда категорически неприемлема и недопустима, тем более, когда ее адресатами являются дети. Мы должны сделать все, чтобы противостоять этому в правовых рамках. Мы видим, что, к сожалению, у ЛГБТ-пропаганды есть широкая поддержка», — заявил он.

В июле 2021 года противники ЛГБТ-движения устроили митинг в связи с приездом в Грузию председателя Европейского совета Шарля Мишеля. На акцию протеста они, в частности, принесли плакаты с надписями «Нация, семья, религия — вот наши ценности. А у вас какие, Мишель?» и «Европейский выбор — только для консолидации страны и защиты традиций».

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    Георгий Нестеров
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