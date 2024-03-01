В Петербурге девочка оказалась в реанимации из-за желания съесть печенье

Пятилетняя петербурженка оказалась в реанимации из-за желания съесть печенье

В Санкт-Петербурге пятилетняя девочка оказалась в реанимации из-за желания съесть печенье. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала разъяснил, что на ребенке загорелось платье от газовой плиты. До этого дошкольница потянулась на полку за сладостью, которая находилась у включенной плиты.

По данным источника, пострадавшую в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами доставили в одну из петербургских клиник.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дзержинске 16-летний школьник получил ожоги и попал в больницу после взрыва переносного зарядного устройства. Юноша сначала попытался сбить огонь самостоятельно. Медики диагностировали у несовершеннолетнего ожоги груди и руки второй и третьей степени.