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12:25, 22 февраля 2024Россия

В Подмосковье школьник попал в больницу после взрыва зарядного устройства

В Дзержинске школьник получил ожоги из-за взрыва зарядного устройства
СюжетВзрыв в Подмосковье

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В подмосковном Дзержинске школьник получил ожоги и попал в больницу после взрыва переносного зарядного устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

16-летний подросток положил аккумулятор в карман куртки и отправился на прогулку. На улице он услышал шипение, а затем раздался взрыв. Горящая жидкость из устройства прожгла одежду и попала на тело.

Школьник попытался сбить огонь самостоятельно, но получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в местную больницу, врачи диагностировали у него ожоги груди и руки второй и третьей степени.

Ранее в Красноярске во дворе жилого дома вспыхнула машина с двумя мальчиками в возрасте двух и семи лет внутри. Отмечается, что 37-летняя россиянка припарковала автомобиль «Нива» на улице Молокова, а сама отошла к знакомым, оставив сыновей одних и не заглушив двигатель. В результате машина загорелась.

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      Никита Абрамов
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