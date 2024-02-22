В Подмосковье школьник попал в больницу после взрыва зарядного устройства

В Дзержинске школьник получил ожоги из-за взрыва зарядного устройства

В подмосковном Дзержинске школьник получил ожоги и попал в больницу после взрыва переносного зарядного устройства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

16-летний подросток положил аккумулятор в карман куртки и отправился на прогулку. На улице он услышал шипение, а затем раздался взрыв. Горящая жидкость из устройства прожгла одежду и попала на тело.

Школьник попытался сбить огонь самостоятельно, но получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в местную больницу, врачи диагностировали у него ожоги груди и руки второй и третьей степени.

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