В России бригада скорой помощи выбросила лежачего пациента на дорогу и уехала

В Архангельске сотрудники скорой помощи выбросили на дорогу мужчину и уехали

В Архангельске медики скорой помощи выбросили из машины на улицу лежачего пациента и уехали. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Архангельск — это Ж».

На кадрах, снятых около шести утра 25 февраля, видно, как на проезжей части останавливается автомобиль скорой помощи, из которого выходит мужчина, открывает заднюю дверь и при помощи еще одного медика выбрасывает на дорогу человека. После этого машина с врачами уезжает, а пациент остается лежать на снегу. По информации из открытых источников, на тот момент температура воздуха составляла один градус тепла.

В Минздраве Архангельской области в ответ на запрос журналистов портала 29.ru подтвердили, что медики выкинули пациента из машины и оставили на улице. По словам собеседника издания, представители ведомства связались с мужчиной, и он чувствует себя хорошо. «По поводу происшествия можем сообщить следующее: бригада скорой помощи таким образом "высадила" пациента, который в ту ночь был в состоянии алкогольного опьянения, когда он отказался от госпитализации», — добавили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что через 20 минут мужчину забрала другая бригада медиков, прибывшая на повторный вызов, и доставила его домой, так как в госпитализации тот не нуждался. Несколько дней спустя врачи повторно посетили россиянина по месту жительства.

При этом в региональном Минздраве подчеркнули, что действия сотрудников скорой помощи «не соответствуют ни медицинским стандартам, ни общечеловеческим принципам». В ведомстве заверили, что причастных медиков отстранили от работы. Также началась проверка при участии правоохранительных органов.

Ранее, в марте 2023 года, в Подмосковье фельдшер частной скорой помощи высадил из машины 13-летнего мальчика с двусторонней пневмонией. По словам отца ребенка, за транспортировку пациента в Москву медик запросил 100 тысяч рублей, но в итоге согласился на 30 тысяч. Уже в пути он потребовал от школьника и его матери еще 70 тысяч рублей, в результате оставив пациента с родительницей на улице.