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19:45, 28 марта 2023Россия

Подросток с пневмонией обратился к высадившему его из скорой под Москвой медику

Высаженный из скорой в Подмосковье мальчик рассказал, как от его отца требовали деньги

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

13-летний подросток с пневмонией, которого вместе с матерью высадили из машины частной скорой помощи в Подмосковье, рассказал, как фельдшер требовал от его родителей деньги. Этим мальчик поделился с Telegram-каналом Shot.

Как стало известно ранее, медик частной организации заявил, что транспортировка подростка из Видного в Москву обойдется его родителям в 100 тысяч рублей. Когда мать с мальчиком уже были в пути, его отец перевел 30 тысяч рублей. «Он [медик] остановился, чтобы проверить цену. Увидел 30 тысяч. И говорил, либо 70 тысяч мама и папа сейчас платят, либо он сейчас развернется и оставит нас на улице», — рассказал подросток, добавив, что в тот момент боялся замерзнуть.

Мальчик также обратился к высадившему его фельдшеру с вопросом, действительно ли для него «70 тысяч рублей дороже жизни ребенка».

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О резонансном случае стало известно 25 марта. Врачи больницы в Видном не могли стабилизировать состояние 13-летнего пациента с двусторонней пневмонией. Отцу подростка удалось договориться, чтобы мальчика осмотрели московские медики. Мужчина решил отправить сына с матерью в столицу на частной скорой. По его словам, только вызов бригады обошелся в 15 тысяч рублей. По прибытии фельдшер скорой запросил с родителей 100 тысяч рублей за транспортировку в Москву. После этого отец вновь позвонил диспетчеру, и тот согласился на то, чтобы услуги стоили 30 тысяч. По версии мужчины, после этого диспетчер не предупредил о скидке работника скорой. В результате задыхающегося ребенка с матерью высадили на улице.

Впоследствии выяснилось, что высадивший ребенка фельдшер ранее отбывал срок в колонии-поселении. В 2005 году мужчина работал акушером-гинекологом в Волгограде, где из-за его ошибки погиб плод 23-летней беременной россиянки. Позже женщина также скончалась от осложнений. Выйдя на свободу и дождавшись отмены запрета на медицинскую деятельность, мужчина устроился заведующим подстанции скорой помощи в Истре, где в 2022 году в ходе ссоры прямо на работе избил подчиненную.

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Константин Лысяков
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