В России младенец выпал из рук женщины из-за избиения отца

В Петербурге младенец выпал из рук женщины из-за нападения отца на его мать

В Санкт-Петербурге трехмесячный ребенок выпал из рук матери во время того, как на женщину напал ее супруг. Об этом сообщает «Фонтанка».

Конфликт между мужем и женой произошел во Фрунзенском районе города. Там в квартире на Альпинском переулке мужчина начал бить жену — в этот момент она держала в руках их общего ребенка.

Во время избиения младенец выпал из рук матери и упал на пол. Затем избивавший супругу мужчина ушел из квартиры, а женщина вызвала скорую и полицию. Ребенка госпитализировали, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Подробности о полученных девочкой травмах не приводятся.

Ранее в Воронеже шестимесячная девочка выпала из рук матери, она получила несовместимые с жизнью травмы. Семья ребенка ысостоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, утверждает источник, так как родители ребенка злоупотребляют алкоголем, а отец был судим.