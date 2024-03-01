В России подростки отравились водкой в сельской школе

В Тюменской области подростки отравились водкой в сельской школе

В Тюменской области двое подростков отравились водкой в сельской школе. Об этом сообщил источник Ura.ru, знакомый с ситуацией.

«Насколько мне известно, 28 февраля старший приятель подростков предложил им выпить водки. Распитие закончилось больницей. Дети отравились», — сообщил собеседник, отметив, что пострадали подростки 14 и 16 лет.

Предварительно, жизни школьников ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей. Подробности об отравлении выясняются. Сотрудники правоохранительных органов пока не сообщили о начатой из-за происшествия проверке.

Ранее в Уфе 12-летняя школьница пришла на безалкогольную вечеринку подростков в танцевальный клуб My Bar и оказалась в реанимации. Мать пострадавшей рассказала, что девочке налили несколько шотов, ее увезли в реанимацию в районе восьми часов вечера. Представители вечеринки уверяли, что алкоголь в клубе детям не продавали.