В России стало больше отечественных устриц

Росрыболовство: доля отечественных устриц на рынке выросла до 70 процентов

После введения санкций в России резко увеличилось производство устриц. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его слова приводит РИА Новости.

С 2018 года производство ценных морепродуктов в целом (устрицы, моллюски, ежи, мидии, гребешки) в РФ подскочило в пять раз. В прошлом году объем составил 84 тысячи тонн. По словам Шестакова, доля отечественных устриц на рынке РФ выросла до 70 процентов. Они производятся в Азово-Черноморском бассейне или на Дальнем Востоке, уточнил глава ведомства.

Шестаков пояснил, что аквакультурная (специально выращенная) рыба может производиться не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах. Один из самых востребованных продуктов сейчас — лососевые виды рыб. «Сейчас большое количество водной глади отдали в аренду, чтобы предприниматели могли заниматься разведением рыбы: это дает результаты, но, конечно, не забываем и о том, чтобы сохранять возможности и любительского рыболовства», — отметил он.

Ранее Госдума денонсировала соглашение между правительствами СССР и Великобритании о рыболовстве. Соглашение было подписано в мае 1956 года. По словам замминистра сельского хозяйства России Максима Увайдова, документ позволял рыбакам из Великобритании вылавливать рыбу в водах Баренцева моря, вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев. За последний год по этому соглашению было добыто более 500 тысяч тонн рыбы.