Британцам запретили рыбачить у российских берегов

В России отменили соглашение с Великобританией о вылове рыбы в Баренцевом море

Госдума денонсировала соглашение между правительствами СССР и Великобританией о рыболовстве. О запрете британцам рыбачить у российских берегов сообщает «Интерфакс».

Соглашение было подписано в мае 1956 года. По словам замминистра сельского хозяйства России Максима Увайдова, документ позволял рыбакам из Великобритании вылавливать рыбу в водах Баренцева моря, вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль побережья острова Колгуев. За последний год по этому соглашению добыли более 500 тысяч тонн рыбы, добавила член комитета по международным делам Роза Чемерис.

Решение отменить соглашение приняли после того, как Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. В марте 2023 года Лондон ввел дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров. В правительстве РФ подчеркнули, что данное решение не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России.

Британское издание Daily Mail предупредило, что жители Соединенного королевства могут остаться без фиш-энд-чипс, так как местные компании «в огромном количестве» вылавливают в российских территориальных водах пикшу и треску, мясо которых используется для приготовления национального блюда.

Летом 2022 года Борис Джонсон, исполняющий обязанности премьера Великобритании, призвал продавцов традиционного блюда фиш-энд-чипс отказаться от рыбы, выловленной в России.