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07:10, 19 января 2024Экономика

В Великобритании встревожились из-за «решения Путина»

DM: запрет России лова рыбы в Баренцевом море лишит британцев блюда фиш-энд-чипс

Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Великобритании без национального блюда фиш-энд-чипс. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, британские компании «в огромном количестве» вылавливают в российских территориальных водах пикшу и треску, мясо которых используется в национальном блюде. Только в 2023 году Баренцевом море добыли более 566 тысяч тонн трески.

В материале напомнили, что решение России стало ответом Москвы на санкции Лондона. Британцы при этом опасаются, что россияне применят военный флот, чтобы прогонять рыболовецкие суда из территориальных вод. «Владимир Путин объявил Британии рыбную войну», — пожаловались журналисты.

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      Марина Совина
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