Россия запретит Великобритании рыбачить в Баренцевом море

«Известия»: Россия лишит Великобританию права рыбачить в Баренцевом море

Россия намерена запретить Великобритании вылавливать рыбу в водах Баренцева моря. Об этом стало известно «Известиям».

Уточняется, что речь идет о денонсации соглашения от 1956 года, заключенного между СССР и Великобританией. Соответствующий законопроект был внесен в аппарат правительства РФ Минсельхозом и МИД России. По данным издания, кабмин уже одобрил проект.

Как следует из документов, на такой шаг российские власти решились после того, как в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле. В кабмине подчеркнули, что данное решение не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий для России.

Ранее сообщалось, что Россия резко нарастила поставки рыбы в Европу, несмотря на ситуацию на Украине. По данным газеты Daily Express, страны Евросоюза, согласно торговым показателям, приобретают у российских рыбопромышленников почти на одну пятую часть больше продукции, чем до начала специальной военной операции (СВО).