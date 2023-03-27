Daily Express: Россия нарастила поставки рыбы в Европу, несмотря на ситуацию на Украине

Россия резко нарастила поставки рыбы в Европу, несмотря на ситуацию на Украине, об этом сообщает газета Daily Express.

Отмечается, что страны Европейского союза (ЕС), согласно торговым показателям, приобретают у российских рыбопромышленников почти на одну пятую часть больше продукции, чем до начала специальной военной операции (СВО).

В публикации говорится, что в 2022 году поставки рыбы в европейские страны выросли на 18,7 процента до 198,8 тысячи тонн. Стоимость экспорта достигла почти одного миллиарда евро, увеличившись на 57,6 процента.

В материале газеты указано, что импорт белой рыбы из России не попал под санкции Великобритании, некоторым российским судам разрешили вылов в британских территориальных водах.

В отличие от ситуации с рыбой, торговля с Евросоюзом в 2022 году снизилась, объем российского импорта упал на 53 процента, составив 10,3 миллиарда евро.

Ранее стало известно, что потеря европейского и североамериканского рынков сбыта рыбной продукции заставляет российскую отрасль искать новых партнеров для экспорта. Минсельхоз прорабатывает выход на рынки Африки и Латинской Америки.