Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:09, 1 марта 2024Экономика

В России запустят универсальный платежный QR-код

ЦБ: пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом запустят в 2024 году

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В России решили запустить универсальный платежный QR-код. Об этом на ежегодной встрече банкиров с руководством Центробанка сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что ЦБ активно общается с кредитными организациями, и большинство из них поддерживает предложения банка. В их числе — внедрение цифрового рубля и развитие системы быстрых платежей. По словам Скоробогатовой, инициатива об универсальном платежном QR-коде также исходила от участников рынка. Пилотный проект по его внедрению запланирован на текущий год, сказала она.

Материалы по теме:
Убежище для инвесторов. Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
Убежище для инвесторов.Россия может обойти санкции США и Европы. Как в этом помогут криптовалюты?
22 марта 2022
Что такое цифровой рубль простыми словами? Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
Что такое цифровой рубль простыми словами?Зачем ЦБ ввел цифровой рубль в России
7 августа 2023

Ранее Центробанк сообщил, что к пилотному проекту цифрового рубля готовятся подключиться еще 17 банков. В скором времени новыми участниками станут «АБ Россия», Банк Оренбург, «Русский Стандарт», МСП Банк, Россельхозбанк, «Тинькофф», Экспобанк, Новикомбанк, банк ВБРР, «Кубань Кредит», «Точка», Примтеркомбанк, РосДорБанк, Сбер, «КБ Центр-инвест», РНКБ Банк и «Деньги.Мэйл.Ру».

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище

      ФСБ задержала украинского шпиона в ЛНР

      Певица Zivert появилась на публике после новостей о болезни

      Rolls-Royce представила самый дорогой автомобиль в мире

      Лавров сообщил об офицерах НАТО на Украине

      Россиян собрались лишить стимула для дробления бизнеса

      Стало известно о взрыве в украинском городе

      Chery назвала цены на новинки

      На Украине заявили о непринятии условий соглашения с Россией в Турции

      В Севастополе не выявили нарушений инфраструктуры из-за атаки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше