В России запустят универсальный платежный QR-код

ЦБ: пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом запустят в 2024 году

В России решили запустить универсальный платежный QR-код. Об этом на ежегодной встрече банкиров с руководством Центробанка сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что ЦБ активно общается с кредитными организациями, и большинство из них поддерживает предложения банка. В их числе — внедрение цифрового рубля и развитие системы быстрых платежей. По словам Скоробогатовой, инициатива об универсальном платежном QR-коде также исходила от участников рынка. Пилотный проект по его внедрению запланирован на текущий год, сказала она.

Ранее Центробанк сообщил, что к пилотному проекту цифрового рубля готовятся подключиться еще 17 банков. В скором времени новыми участниками станут «АБ Россия», Банк Оренбург, «Русский Стандарт», МСП Банк, Россельхозбанк, «Тинькофф», Экспобанк, Новикомбанк, банк ВБРР, «Кубань Кредит», «Точка», Примтеркомбанк, РосДорБанк, Сбер, «КБ Центр-инвест», РНКБ Банк и «Деньги.Мэйл.Ру».