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11:02, 31 января 2024Экономика

В ЦБ назвали число готовых подключиться к пилоту цифрового рубля банков

ЦБ: к пилоту цифрового рубля готовятся подключиться 17 российских банков

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

К пилотному проекту цифрового рубля готовятся подключиться еще 17 банков. Кредитные организации уже подписали договор о присоединении к платформе, сообщают представители Банка России.

Сейчас банки настраивают системы, чтобы войти пилот, отметили в регуляторе. В скором времени новыми участниками проекта станут «АБ Россия», «Банк Оренбург», «Русский Стандарт», «МСП Банк», «Россельхозбанк», «Тинькофф», «Экспобанк», «Новикомбанк», «банк ВБРР», «Кубань Кредит», «Точка», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк», «Сбер» , «КБ Центр-инвест», «РНКБ Банк» и «Деньги.Мэйл.Ру».

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