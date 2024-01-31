В ЦБ назвали число готовых подключиться к пилоту цифрового рубля банков

ЦБ: к пилоту цифрового рубля готовятся подключиться 17 российских банков

К пилотному проекту цифрового рубля готовятся подключиться еще 17 банков. Кредитные организации уже подписали договор о присоединении к платформе, сообщают представители Банка России.

Сейчас банки настраивают системы, чтобы войти пилот, отметили в регуляторе. В скором времени новыми участниками проекта станут «АБ Россия», «Банк Оренбург», «Русский Стандарт», «МСП Банк», «Россельхозбанк», «Тинькофф», «Экспобанк», «Новикомбанк», «банк ВБРР», «Кубань Кредит», «Точка», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк», «Сбер» , «КБ Центр-инвест», «РНКБ Банк» и «Деньги.Мэйл.Ру».