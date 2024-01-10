Названы сферы тестирования цифрового рубля

Депутат Аксаков: цифровой рубль в 2024 году будут тестировать в виде соцвыплат

В рамках тестирования цифрового рубля, запланированного на 2024 год, испытания пройдут в некоторых сегментах бюджетных расходов, в том числе в сфере социальных выплат, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Российской газете».

По его словам, делаться это будет «в первую очередь там, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств». Речь о субсидиях, ассигнованиях, направляемых на закупки, выделении средств на инфраструктурные проекты.

Аксаков напомнил о тестировании цифровой валюты в 11 городах и о том, что для запуска цифрового рубля в масштабах всей страны потребуются соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. Депутат подчеркнул, что использование цифровой национальной валюты в международных расчетах позволит избежать негативного влияния западных санкций, в том числе блокировки платежей.

Ранее стало известно, что России и Ирану «больше не нужна Швейцария» для расчетов, поскольку у отключенных от SWIFT стран появился новый способ передачи финансовых сообщений, что позволяет рассчитываться напрямую. Эксперты считают, что речь идет о «защищенной инфраструктуре передачи информации о транзакциях между финансовыми учреждениями двух стран».