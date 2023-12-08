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18:13, 8 декабря 2023Экономика

Названы сроки запуска цифрового рубля в массовый оборот

ЦБ РФ: цифровой рубль будет запущен в массовый оборот не ранее 2025 года

Фото: Светлана Денисова / ТАСС

Цифровой рубль поступит в массовый оборот не ранее 2025 года, следует из комментария Банка России, заявившего о намерении продолжить пилотирование этой формы нацвалюты в указанные сроки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года и при необходимости будет продлен. Только после завершения пилота цифровой рубль будет внедряться в массовый оборот», — назвали сроки работ в регуляторе.

Ранее СМИ привели слова главы Минфина Антона Силуанова о том, что возможность расплачиваться цифровыми рублями появится уже в 2024-м. «В следующем году, уверен, что мы можем все попробовать открыть цифровой кошелек и иметь возможность платить в уже новой валюте», — приводит «Прайм» слова министра.

В рамках тестирования цифрового рубля уже проведено свыше 900 тысяч операций в 11 городах страны. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, в 2024 году в этом процессе будут задействованы около 30 банков России. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал начало «более масштабного использования цифрового рубля» в 2025 году.

Закон о цифровом рубле вступил в силу с 1 августа 2023 года. Как ожидается, он станет альтернативной формой нацвалюты наряду с наличными и безналичными рублями и будет выпускаться Банком России, который также станет оператором платформы, где можно будет хранить цифровые рубли и совершать операции с ними.

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      Дмитрий Воронин
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