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12:56, 1 марта 2024Россия

В российском городе машина скорой сбила ребенка на переходе и попала на видео

В Усть-Куте машина скорой помощи сбила ребенка на регулируем переходе

В Усть-Куте машина скорой помощи сбила ребенка на регулируем пешеходном переходе. ДТП в российском городе попало на видео, соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале Babr Mash.

На появившемся ролике видно, как школьник двигается по «зебре». Мальчик замечает мчащийся автомобиль, но все равно решается перебежать дорогу.

После наезда водитель осмотрел школьника. По его мнению, ребенок травм не получил, после этого мужчина уехал. За оставление места ДТП на него составили административный протокол.

Ранее в Саратове водитель легковушки врезался в машину скорой помощи и напал на медика.

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      Анна Щербакова
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