В Севастополе не выявили нарушений инфраструктуры из-за атаки
Развожаев: повреждений инфраструктуры в Севастополе из-за атаки не выявили
Повреждений инфраструктуры в Севастополе из-за атаки не выявлено. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
До этого он рассказал, что в Севастополе сработала воздушная тревога. Развожаев пояснил, что дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт является табельным средством маскировки.
Губернатор призвал жителей Севастополя доверять только официальной информации и не поддаваться панике.
26 февраля Развожаев сообщал, что в Севастополе проходили военные учения со стрельбой.
Он уточнял тогда, что в мероприятиях задействовали флот. Губернатор Севастополя подчеркивал, что учения никак не повлияли на обстановку в городе.