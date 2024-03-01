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16:41, 1 марта 2024Россия

В Севастополе не выявили нарушений инфраструктуры из-за атаки

Развожаев: повреждений инфраструктуры в Севастополе из-за атаки не выявили

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Повреждений инфраструктуры в Севастополе из-за атаки не выявлено. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

До этого он рассказал, что в Севастополе сработала воздушная тревога. Развожаев пояснил, что дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт является табельным средством маскировки.

Губернатор призвал жителей Севастополя доверять только официальной информации и не поддаваться панике.

26 февраля Развожаев сообщал, что в Севастополе проходили военные учения со стрельбой.

Он уточнял тогда, что в мероприятиях задействовали флот. Губернатор Севастополя подчеркивал, что учения никак не повлияли на обстановку в городе.

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      Анна Щербакова
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