Начальник штаба армии США высоко оценил достижения ВС России

Глава штаба армии США Джордж: успехи России нельзя недооценивать

Вооруженные силы (ВС) России и ее солдат нельзя недооценивать, так как страна добилась больших успехов в оборонной промышленности. Об этом заявил начальник штаба армии США Рэнди Джордж. Его цитирует журнал Military Watch.

«Не стоит недооценивать своего врага. Такой подход никогда не был правильным», — отметил Джордж, выступая на оборонном форуме.

Глава штаба высоко оценил значительные успехи России, которых она добилась, «вливая деньги и энергию в [свою] промышленную базу». В качестве примеров он привел достижения ВС России в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы, продемонстрированные в ходе специальной военной операции.

Джордж также отметил, что во время боевых действий на Украине российские войска быстро «адаптируются и учатся». Оценку главы штаба американской армии поддержали и другие участники форума. В частности, министр армии США Кристина Уормут заявила, что Россия успешно возродила свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на масштабный режим санкций со стороны Запада.

Ранее Уормут назвала усиленное развитие оборонной промышленности сильной стороной России, а также отметила способность российских войск быстро пополнять и расширять личный состав.