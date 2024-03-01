В США заявили о завершении конфликта на Украине в случае переизбрания Трампа

Кандидат в Сенат США Лейк: Трамп быстро завершит конфликты на Украине и в Газе

В случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, он быстро завершит конфликты на Украине и в секторе Газа. Об этом заявила кандидат в Сенат Конгресса США от Республиканской партии Кари Лейк, сообщает The Hill.

«Я думаю, что когда мы вернем президента Трампа в Белый дом, эти войны быстро завершится. И поэтому я действительно верю, что нам не придется продолжать вливать деньги в бесконечные войны, потому что президент Трамп стремится к миру», — сказала она.

По словам политика, Трамп «был на грани установления мира во всем мире», когда находился у власти. Она подчеркнула, что бывший американский лидер завершает войны, которые не начинал.

«А с тех пор, как [президент США] Джо Байден находится у власти, у нас возникают всевозможные проблемы по всему миру. И именно поэтому нам нужен сильный лидер, и президент Трамп, который ставит Америку на первое место, знает, как вести себя с мировыми лидерами, и я с нетерпением жду этого», — заключила кандидат.

Ранее Трамп назвал возможных кандидатов на пост вице-президента США в случае его победы на выборах. Он отметил, что на данный момент рассматривает таких политиков, как губернатор Техаса Грэг Эббот и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт.