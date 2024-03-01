Трамп назвал возможных кандидатов на пост вице-президента США

Трамп рассматривает Эббота и Скотта как кандидатов на пост вице-президента США

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал возможных кандидатов на пост вице-президента США в случае его победы на выборах.

По его словам, в рамках нынешней выборной кампании он рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на эту должность.

Трамп назвал Эббота «удивительным человеком», который «делает отличную работу», и для него было честью получить его поддержку. Скотта Трамп назвал «очень хорошим человеком». «Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого», — признался Трамп.

Ранее суд в американском штате Иллинойс исключил Дональда Трампа из праймериз (предварительных выборов республиканцев в штате).

81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп намереваются участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В случае победы и тот и другой станут старейшими президентами в истории страны. До сих пор этот рекорд принадлежал Рональду Рейгану, избранному на второй срок в 73 года.