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07:58, 1 марта 2024Мир

Трамп назвал возможных кандидатов на пост вице-президента США

Трамп рассматривает Эббота и Скотта как кандидатов на пост вице-президента США
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: National Harbor / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал возможных кандидатов на пост вице-президента США в случае его победы на выборах.

По его словам, в рамках нынешней выборной кампании он рассматривает губернатора Техаса Грэга Эббота и сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве кандидатов на эту должность.

Трамп назвал Эббота «удивительным человеком», который «делает отличную работу», и для него было честью получить его поддержку. Скотта Трамп назвал «очень хорошим человеком». «Для меня он невероятный. Я говорил ему, что для меня он лучше, чем для себя самого», — признался Трамп.

Ранее суд в американском штате Иллинойс исключил Дональда Трампа из праймериз (предварительных выборов республиканцев в штате).

81-летний Джо Байден и 77-летний Дональд Трамп намереваются участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В случае победы и тот и другой станут старейшими президентами в истории страны. До сих пор этот рекорд принадлежал Рональду Рейгану, избранному на второй срок в 73 года.

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      Марина Совина
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