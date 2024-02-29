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04:17, 29 февраля 2024Мир

Трампа исключили из праймериз в третьем штате

Суд в Иллинойсе запретил Трампу участвовать в праймериз

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Суд в американском штате Иллинойс исключил экс-президента США Дональда Трампа из праймериз (предварительных выборов республиканцев в штате). Об этом пишет Chicago Sun Times.

При этом исполнение решения начнет действовать с субботы 2 марта, до этого у кандидата есть возможность обжаловать постановление. Судья Трейси Портер объяснила, что ее решение не может быть окончательным, и суды более высокой инстанции должны иметь возможность сделать собственный вывод.

Праймериз состоятся в Иллинойсе 19 марта.

Ранее Трампа сняли с выборов в штатах Колорадо и Мэн.

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      Марина Совина
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