Трамп обжаловал недопуск к праймериз в Колорадо

Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в штате Колорадо

Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в штате Колорадо. Об этом сообщает The Guardian.

«Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке», — говорится в обращении к высшей судебной инстанции.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему американскому лидеру участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.