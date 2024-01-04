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01:10, 4 января 2024Мир

Трамп обжаловал недопуск к праймериз в Колорадо

Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в штате Колорадо
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Scott Morgan / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде недопуск к праймериз в штате Колорадо. Об этом сообщает The Guardian.

«Ходатайство о выдаче судебного приказа должно быть удовлетворено, решение верховного суда Колорадо отменено в упрощенном порядке», — говорится в обращении к высшей судебной инстанции.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему американскому лидеру участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Принимая такое решение, суд сослался на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.

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      Марина Совина
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