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18:03, 1 марта 2024Экономика

В ЦБ опровергли начало новой расчистки банковского сектора России

В ЦБ назвали точечными мерами два отзыва лицензий у российских банков в феврале

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В связи с двумя отзывами лицензий у российских банков, произошедшими в феврале, речь идет не о начале новой расчистки сектора, а о точечных мерах, заявил журналистам первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин, опровержение которого приводит «Прайм».

Также он уточнил, что необходимости в санации Киви Банка в регуляторе не увидели, сообщает РИА Новости. «Мы оценили последствия для рынка, убедились в том, что ничего страшного не произойдет», — объяснил Тулин, отвечая на вопрос о том, была ли возможность принять другое решение в отношении кредитной организации.

На предыдущей неделе ЦБ впервые за долгое время отозвал лицензию на осуществление банковских операций, объяснив, что Киви Банк, в частности, систематически не исполнял требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Регулятор активно забирал лицензии у банков во второй половине 2010-х годов, но в 2022 году сделал это лишь дважды, а в прошлом году — ни разу.

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      Дмитрий Воронин
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