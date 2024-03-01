Ведущая шоу на ТНТ объяснила конфликт со звездой «Вечернего Урганта»

Ведущая «Шоу Воли» на канале ТНТ, блогерша Карина Мурашкина объяснила конфликт со звездой программы «Вечерний Ургант», телеведущей Аллой Михеевой. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Пятница 13КО», доступном на YouTube.

Ведущая проекта, стендап-комикесса Ярослава Тринадцатко, напомнила зрителям, что конфликт между Мурашкиной и Михеевой произошел около полугода назад на мероприятии. Звезда «Вечернего Урганта» вела программу вместе с юмористом Ильей Соболевым. Мурашкину позвали на сцену, но вскоре Михеева попросила Соболева проводить блогершу. «"Илья, все, хватит с ней разговаривать, давай позовем настоящих звезд!"», — привела слова Михеевой блогерша.

Мурашкина предположила, что Михеева считает ее своей конкуренткой. В «Шоу Воли» блогерша снимает смешные репортажи со звездами и случайными прохожими, как когда-то это делала в «Вечернем Урганте» сама Михеева. «Алла супер, и репортажи супер. Ну вот такая ревность, а что я могу сделать?», — высказалась Мурашкина, добавив, что формат, в котором снимались обе ведущие, нельзя назвать уникальным.

Ранее Мурашкина рассказала о проблемах со здоровьем. Она призналась, что врачи обнаружили у нее кисту в яичнике и посоветовали удалить ее.