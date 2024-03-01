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18:32, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Ведущая шоу на ТНТ объяснила конфликт со звездой «Вечернего Урганта»

Карина Мурашкина

Карина Мурашкина. Кадр: Ярослава Тринадцатко / YouTube

Ведущая «Шоу Воли» на канале ТНТ, блогерша Карина Мурашкина объяснила конфликт со звездой программы «Вечерний Ургант», телеведущей Аллой Михеевой. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Пятница 13КО», доступном на YouTube.

Ведущая проекта, стендап-комикесса Ярослава Тринадцатко, напомнила зрителям, что конфликт между Мурашкиной и Михеевой произошел около полугода назад на мероприятии. Звезда «Вечернего Урганта» вела программу вместе с юмористом Ильей Соболевым. Мурашкину позвали на сцену, но вскоре Михеева попросила Соболева проводить блогершу. «"Илья, все, хватит с ней разговаривать, давай позовем настоящих звезд!"», — привела слова Михеевой блогерша.

Мурашкина предположила, что Михеева считает ее своей конкуренткой. В «Шоу Воли» блогерша снимает смешные репортажи со звездами и случайными прохожими, как когда-то это делала в «Вечернем Урганте» сама Михеева. «Алла супер, и репортажи супер. Ну вот такая ревность, а что я могу сделать?», — высказалась Мурашкина, добавив, что формат, в котором снимались обе ведущие, нельзя назвать уникальным.

Ранее Мурашкина рассказала о проблемах со здоровьем. Она призналась, что врачи обнаружили у нее кисту в яичнике и посоветовали удалить ее.

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      Мария Большакова
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