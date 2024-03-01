Венгрия захотела направить деньги в Африку вместо Украины

Сийярто: Будапешт хочет направить $18 млн Чаду, а не на оружие Украине

Венгрия хочет, чтобы 18 миллионов долларов, которые она ранее внесла в Европейский фонд мира, были направлены не на оружие Украине, а на укрепление безопасности в Чаде. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции со своим коллегой из африканской страны Сийярто заявил, что Будапешт не вкладывается в поставки оружия Киеву из «Европейского фонда мира»" и, по правилам ЕС, может использовать свою долю «в интересах других целей, важных с точки зрения европейской безопасности».

Сийярто пояснил, что Венгрия решила инициировать использование этих 18 миллионов долларов для улучшения безопасности в Чаде, создания там нового учебного заведения для подготовки армейских офицеров и развития возможностей вооруженных сил африканской страны. Будапешт считает, что «это необходимо для дальнейшего улучшения безопасности и стабильности в Чаде».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о возможном завершении конфликта на Украине. Он заявил, что вопрос о победителе в конфликте неразрешим. Политик добавил, что Будапешт оказывает Киеву гуманитарную помощь, которая не предполагает отправку оружия и военных. Он отметил, что в венгерских интересах «иметь на востоке образование между Россией и Венгрией».

До этого Орбан заявил об отсутствии планов Венгрии направить войска на Украину.