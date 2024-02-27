Орбан заявил об отсутствии планов направить войска на Украину

Орбан: Венгрия не будет поставлять оружие и направлять войска на Украину

Венгрия не будет поставлять оружие и направлять войска на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет агентство Reuters.

С соответствующим заявлением Орбан выступил в Праге после встречи со своими чешскими, польскими и словацкими коллегами, входящими в объединение «Вишеградская группа». Таким образом политик отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку военных стран Европейского союза и НАТО на Украину.

Ранее, помимо Венгрии, о нежелании отправлять войска на Украину заявили премьер-министры Чехии, Словакии, Польши, Швеции и Греции. Кроме того, подобное раскритиковал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, а также президент Финляндии Саули Ниинисте.