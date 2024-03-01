Вертолет с туристами на борту упал на труднодоступном пляже на Гавайях

Daily Mail: туристический вертолет упал на отдаленном пляже на Гавайях

Туристический вертолет разбился на отдаленном пляже на Гавайях во время экскурсии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Он упал в труднодоступном месте острова Кауаи, куда можно добраться только пешком, на каяках или по воздуху. Уточняется, что на борту были четыре путешественника и пилот.

Один из пассажиров получил травму спины, его доставили на спасательном вертолете в аэропорт Принсвилла. Другие люди не пострадали. Причина аварии остается неясной.

Другой туристический вертолет потерпел крушение в колумбийском Медельине. Все люди на борту чудом выжили. Пассажир снял на видео своих попутчиков, а также процесс спасения.