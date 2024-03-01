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19:03, 1 марта 2024Наука и техника

Virgin Galactic раскрыла убытки

Убытки компании Virgin Galactic в 2024 году составили 502 миллиона долларов

Фото: Gene Blevins / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Убытки Virgin Galactic по итогам 2024 года составили 502 миллиона долларов. Соответствующую информацию раскрыли в компании. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Выручка за прошлый год составила 7 миллионов долларов. С момента выхода на биржу в 2019 году рыночная стоимость Virgin Galactic упала с более чем 2 миллиардов долларов примерно до 700 миллионов долларов в настоящее время.

В компании надеются увеличить прибыль, создав на замену существующему VSS Unity новый туристический суборбитальный корабль класса Delta, коммерческая эксплуатация которых должна начаться в 2026 году.

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Как говорится в финансовом отчете Virgin Galactic, суборбитальный корабль VSS Unity по-прежнему планируется запустить во втором квартале 2024 года.

О начале коммерческих суборбитальных полетов на корабле VSS Unity компания объявила в июне 2023 года.

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      Иван Потапов
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