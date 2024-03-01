Володин заявил об обязанности ФРГ ответить за обсуждение атак на Крымский мост

Володин: руководство ФРГ должно объясниться за обсуждение атак на Крымский мост

Руководство ФРГ должно объясниться за обсуждение атак на Крымский мост. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты российского парламента заявил, что власти Германии будут обязаны ответить на ряд важных вопросов, которые Госдума планирует официально поднять на одном из ближайших заседаний.

Володин сообщил, что России нужно знать, чем руководствовались кадровые военные немецкой армии, ждет ли их наказание, и если да, то какое. «Знают ли о произошедшем депутаты Бундестага? (...) Понимает ли Шольц, что эти действия потребуют от России нанесения ответных ударов?» — перечислил еще два вопроса к властям ФРГ парламентарий.

Спикер Госдумы добавил, что запрос будет оформлен и направлен парламенту Германии. Ожидается, что тему поднимут в парламенте после 11 марта, когда депутаты вернутся из регионов.

О том, что немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту заявляла главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она сообщила, что у нее есть подтверждающая этот факт аудиозапись. Сам файл с переговорами Симоньян не публиковала.