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16:36, 1 марта 2024Россия

Воздушная тревога в Севастополе продлилась почти час

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о завершении воздушной тревоги

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Воздушная тревога в Севастополе продлилась почти час. Сообщение о ее завершении опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал глава города.

Сообщение о начале воздушной тревоги в Севастополе Развожаев опубликовал в 15:34 по московскому времени. В 16:32 появился пост о ее завершении. За время тревоги в городе все службы и системы города привели в состояние боевой готовности. Помимо того, Развожаев сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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