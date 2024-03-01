Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о завершении воздушной тревоги

Воздушная тревога в Севастополе продлилась почти час. Сообщение о ее завершении опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал глава города.

Сообщение о начале воздушной тревоги в Севастополе Развожаев опубликовал в 15:34 по московскому времени. В 16:32 появился пост о ее завершении. За время тревоги в городе все службы и системы города привели в состояние боевой готовности. Помимо того, Развожаев сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.