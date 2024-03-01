Все службы Севастополя привели в состояние боевой готовности

Глава Севастополя Развожаев: работает ПВО, все службы в боевой готовности

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор этого российского города Михаил Развожаев.

Чиновник сообщил, что все службы и системы города приведены в состояние боевой готовности и призвал горожан не находиться на открытом пространстве.

«Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — подытожил Развожаев.

О том, что в городе объявлена ракетная опасность, стало известно около 15:40 1 марта.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.