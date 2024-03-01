Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:44, 1 марта 2024Россия

Все службы Севастополя привели в состояние боевой готовности

Глава Севастополя Развожаев: работает ПВО, все службы в боевой готовности

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор этого российского города Михаил Развожаев.

Чиновник сообщил, что все службы и системы города приведены в состояние боевой готовности и призвал горожан не находиться на открытом пространстве.

«Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — подытожил Развожаев.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

О том, что в городе объявлена ракетная опасность, стало известно около 15:40 1 марта.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Может понадобиться даже не 20 ракет». В России опубликовали разговор немецких военных об атаке на Крымский мост

      Кейт Уинслет рассказала о комичной съемке постельной сцены для сериала

      В Госдуме ответили на озвученный в Финляндии призыв к ударам по России

      Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском регионе

      ВСУ пятый раз за день атаковали Белгородскую область

      Россия ответила на угрозы российским избирателям в Латвии

      Против блогерши Лерчек прекратили еще одно уголовное дело

      Тейлор Свифт вернула в моду популярную в 2000-х вещь

      Под Москвой шесть человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме

      В России допустили модернизацию вооружения «Адмирала Кузнецова»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше