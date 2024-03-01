Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал глава Севастополя под постом с сигналом опасности.

Помимо того, он отметил, что в городе начали работу системы противовоздушной обороны (ПВО). Каких-либо других подробностей он не сообщил.

В ночь на пятницу, 1 марта, силы ПВО сбили три беспилотника в Нижегородской области — целью атаки мог быть производящий взрывчатку завод. Еще один беспилотник поразили в небе над Курской областью.

Тогда же власти Воронежа также сообщили о пяти движущихся на город беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.