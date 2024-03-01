Возможность изъять активы России к лету поставили под сомнение

Глава Минфина США Йеллен: лидеры G7 могут не решиться изъять активы РФ к лету

Глава Минфина США Дженет Йеллен рассказала о трудностях, с которыми лидеры стран «Большой семерки» столкнулись в ходе переговорах об изъятии российских активов и их передачи Киеву. Камнем преткновения для них стала необходимость четкого юридического обоснования такой меры, заявила она в интервью Reuters.

Министр финансов обратилась к коллеге из Франции Брюно Ле Мэру с просьбой помочь проработать варианты, предложенные лидерами G7 к июньскому саммиту в Италии. Однако Йеллен поставила под сомнение возможность стран договориться по этому вопросу к лету. Ряд политиков не решаются на этот шаг, так как он может создать опасные прецеденты и подорвать веру в западные валюты.

«Здесь возникают сложные юридические вопросы. Мы согласны с тем, что все, что мы делаем, должно иметь твердое международное юридическое обоснование, а также внутреннее обоснование», — заявила она.

По мнению Йеллен, в вопросе ареста российских денег крайне важно не ставить под угрозу работу бельгийской расчетной палаты Euroclear, где заблокирована большая часть средств. «Euroclear — бесконечно важное финансовое средство, и мы должны быть исключительно осторожны, чтобы не делать ничего, что поставило бы под угрозу его функционирование», — пояснила она.

На встрече министров финансов и глав Центральных банков стран G20 во время переговоров в Сан-Паулу Франция, Германия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) высказали опасения по поводу возможного изъятия замороженных российских активов. Политики переживают насчет возможных ответных мер Москвы в отношении активов Европы. По мнению представителей ЕС, это может негативно повлиять на стабильность мировой финансовой системы в целом, а также на роль евро как резервной валюты.