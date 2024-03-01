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16:20, 1 марта 2024Забота о себе

Врач перечислила худшие привитые в детстве пищевые привычки

Нутрициолог Веселова призвала не заставлять детей доедать пищу на тарелке

Фото: Unsplash

Нутрициолог Екатерина Веселова перечислила несколько худших пищевых привычек, привитых россиянам еще в детстве. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Веселова призвала прежде всего не заставлять детей доедать всю пищу, которая находится в их тарелке, поскольку это вредит не только психическому, но и физическому здоровью. Эта привычка развивает в ребенке чувство вины и склонность к перееданию, что в итоге способствует набору лишних килограммов, объяснила нутрициолог.

Не менее вредна, по словам врача, привычка есть за просмотром телевизора или планшета, чтением книг, серфингом в интернете. «Погружаясь полностью в контакт с каким-либо объектом через зрение, ребенок не чувствует сигналов насыщения и съедает больше, — предупредила она. — Привычка есть так во взрослом возрасте вызывает переедания, что провоцирует набор лишнего веса».

Вредит здоровью также пропуск завтрака, продолжила Веселова. Утренний прием пищи запускает пищеварение, работу желчного пузыря, придает бодрости и сил.

Пропуск завтрака также негативно сказывается на работе желчного пузыря и является одной из причин возникновения сладжа и камней в желчном пузыре и детоксикации (нерегулярный стул, запоры). А неправильный завтрак, помимо негативного воздействия на орган, еще и способствует нарушению гормональной регуляции

Екатерина Веселованутрициолог
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Избавиться от этих привычек сложно, но можно, обнадежила специалистка. Первым делом она посоветовала прекращать прием пищи при появлении первого ощущения насыщения, даже если на тарелке осталась еда. Не нужно ее выкидывать, можно воспользоваться контейнером, отметила нутрициолог. Также она призвала ужинать за два-три часа до сна, чтобы утром ощущать легкий голод и не пропускать завтрак.

Ранее диетолог Ольга Деккер подсказала способ похудеть без диет. Она посоветовала заниматься силовыми видами спорта и совмещать их с кардионагрузками.

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      Алиса Дмитриева
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