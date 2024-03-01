Врач перечислила мучительные симптомы крупных полипов в желудке

Эндоскопист Нилус: полипы в желудке вызывают приступы рвоты и тошноту

Врач-эндоскопист Каролина Нилус перечислила россиянам некоторые характерные симптомы крупных полипов в желудке. К ним врач отнесла прежде всего рвоту и тошноту. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам Нилус, полипы — выпячивания над слизистой оболочкой в просвете желудка или кишки — могут быть злокачественными и доброкачественными. Также эти новообразования делятся на три типа. Полипы фундальных желез чаще появляются в области тела или свода желудка и могут быть обусловлены приемом ингибиторов протонной помпы, уточнила она. Гиперпластические полипы ассоциируются с фоновым гастритом, а аденоматозные полипы опасны и могут привести к раку ЖКТ, предупредила врач. «В толстой кишке чаще всего встречаются аденоматозные и гиперпластические полипы, а также воспалительные полипы и псевдополипы, которые связаны с язвенным колитом и болезнью Крона», — объяснила Нилус.

Полипы в области желудка никак себя не проявляют и не вызывают острую боль, если нет сопутствующих осложнений, объяснила она. «Например, если из-за крупных размеров они перекрывают просвет кишки, могут быть серьезные жалобы: мучительная тошнота, приступы рвоты, причем съеденной в предыдущие сутки пищей, ощущение перерастяжения, переполнения желудка, ощущение быстрого насыщения», — рассказала Нилус, добавив, что такое бывает, если полип расположен в области выхода из желудка.

При этом полипы в области разных отделов кишечника, как и полипы желудка, чаще всего не имеют никакой симптоматики и могут себя проявлять выделением небольшой примеси крови в стуле или слизи, рассказала эндоскопист. Аденоматозные полипы, продолжила она, обычно требуют немедленного удаления, в то время как мелкие полипы и негиперпластические часто оставляются с последующим регулярным мониторингом. «Современные методы диагностики, такие как гастроскопия и колоноскопия с возможностью проведения их под медикаментозным сном, позволяют удалить полипы абсолютно безболезненно для пациента. После исследования каждый пациент получает консультацию врача-эндоскописта и при необходимости направление к врачу-гастроэнтерологу», — заключила врач.

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