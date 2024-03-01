Выращивавший коноплю российский полицейский попал под статью

Под Вологдой возбудили дело в отношении полицейского за выращивание конопли

В Великоустюгском районе Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего участкового. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статьям 228 («Незаконный оборот наркотиков») и 231 («Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства») УК РФ. По версии следствия, он выращивал коноплю по месту жительству, после чего изготавливал наркотики и хранил их.

Преступную деятельность пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. По данным ТАСС, у полицейского обнаружили 23 куста наркосодержащей конопли. Мужчину уволили из органов по отрицательным основаниям.

Ранее сообщалось, что суд в Коми арестовал помогавшего продавцам наркотиков силовика.