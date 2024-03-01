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14:10, 1 марта 2024Силовые структуры

Российский полицейский помог продавцам наркотиков и попал под статью

Суд в Коми арестовал помогавшего продавцам наркотиков силовика до 27 апреля

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сыктывкарский городской суд арестовал полицейского по обвинению в передаче служебной информации продавцам наркотиков, а также пособничестве в распространении запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Сотруднику транспортной полиции вменяют пункты «в», «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и часть 5 статьи 33 по части 5 статьи 228.1 («Пособничество в незаконном сбыте наркотических средств с использованием служебного положения») УК РФ. Он пробудет под стражей до 27 апреля.

По данным следствия, фигурант, занимая должность в силовых структурах, помогал «сотрудникам» интернет-магазина по незаконной продаже наркотиков. Через мессенджеры он передавал служебную информацию, которую участники преступной группы могли использовать для сбыта запрещенных веществ посредством закладок, в том числе на территории Коми.

Ранее полицейские в Москве задержали актера сериала «Ранетки», пытавшегося спрятать в снегу наркотики.

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      Олеся Мицкевич
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