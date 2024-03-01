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10:09, 1 марта 2024Силовые структуры

Пытавшийся спрятать наркотики актер сериала «Ранетки» попался полиции

В Москве задержали пытавшегося спрятать в сугробе наркотики актера из «Ранеток»

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве задержали пытавшегося спрятать в снегу наркотики актера сериала «Ранетки». Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, речь идет о российском актере Юрии Яковлеве. Силовики обратили внимание на закапывавшего что-то в сугроб молодого человека при патрулировании столичного района Ясенево. У молодого человека обнаружили сверток с мефедроном весом около 2 граммов.

В отношении молодого человека завели уголовное дело. 31-летний Яковлев известен по роли Миши Семенова в сериале «Ранетки».

20 февраля сообщалось, что у российского актера, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», Василия Прокопьева нашли пакет с синтетическими наркотиками.

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      Владимир Седов
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