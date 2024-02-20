У актера из сериала «Громовы» нашли пакет с наркотиками

У актера из сериала «Громовы» Прокопьева обнаружили пакет с наркотиками

У российского актера, известного по сериалам «Громовы» и «Сын отца народов», Василия Прокопьева нашли пакет с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«На станции Москва-Белорусская был выявлен в состоянии опьянения Прокопьев Василий Андреевич, 1991 года рождения. В ходе личного досмотра у него был обнаружен полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 грамма», — отметил собеседник издания.

Экспертиза установила, что содержащееся в пакете запрещенное вещество является производным мефедрона.

В фильмографии Прокопьева — 16 проектов, в числе которых сериалы «Громовы», «Смех и грех» и «Сын отца народов», а также фильмы «Отец», «Кружовник», «Елена», «Хлебный день» и многие другие.

Ранее сообщалось, что в отношении российского актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ о хранении и транспортировке наркотиков.