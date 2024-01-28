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09:16, 28 января 2024Культура

На задержанного с наркотиками актера Руденко завели дело

На актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело о хранении наркотиков

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В отношении российского актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ о хранении и транспортировке наркотиков, передает Telegram-канал 112.

Актеру может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, уточняет источник.

Звезду сериалов «Триггер» и «Каменская» задержали в Москве 17 января. Машину, в которой ехал актер, остановили сотрудники ГИБДД. Они обнаружили у актера пакетик с мефедроном.

Сам артист заявлял, что нашел белый порошок на улице, гуляя с собакой. Руденко решил забрать его, думая, что это яд для животных. По данным 112, пакетик в веществом актер прилепил скотчем под нижним бельем в районе паха.

Ранее Руденко во время следственных действий допустили к работе под обязательство о явке.

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      Мария Черкасова
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