Задержанный с наркотиками актер Руденко вернулся к репетициям

Задержанный с наркотиками актер Руденко вернулся к работе во время расследования

Российский актер Анатолий Руденко, которого задержали с запрещенными веществами в Москве, вернулся к работе во время расследования. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Так как после задержания артиста отпустили под обязательство о явке, препятствий для его перемещения по России нет, он лишь должен сообщать правоохранительным органам о перемещениях по стране. В феврале, по данным издания, у актера запланирован гастрольный тур со спектаклями. Помимо этого, совсем скоро он приступит к съемкам в новом проекте.

Отмечается, что сейчас артист, несмотря на расследование по делу о наркотиках, занят подготовкой к участию в постановке и сериале.

Руденко, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», был задержан 17 января. Машину, в которой он ехал на пассажирском сиденье, остановили сотрудники ГИБДД. При досмотре у актера обнаружили пакетик с мефедроном.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее актриса Любовь Руденко прокомментировала задержание сына. По ее словам, Анатолия мог кто-то подставить.