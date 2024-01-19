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15:30, 19 января 2024Культура

Задержанного с наркотиками актера Руденко отпустили под обязательство о явке

РИА Новости: актера Анатолия Руденко отпустили под обязательство о явке

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Актера Анатолия Руденко, который стал фигурантом дела о незаконном хранении наркотиков, отпустили под обязательство о явке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Анатолий Руденко отпущен под обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщил источник.

Руденко, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», был задержан 17 января. Машину, в которой он ехал на пассажирском сиденье, остановили сотрудники ГИБДД. При досмотре у актера обнаружили пакетик с мефедроном.

В отношении актера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее актриса Любовь Руденко прокомментировала задержание сына. По ее словам, это «полный фейк». Руденко заявила, что никогда не видела сына даже пьяным, о наркотиках вообще речи идти не может, а у их семьи идеальная репутация. По мнению матери, Анатолия мог кто-то подставить.

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      Анастасия Яланская
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