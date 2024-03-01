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12:07, 1 марта 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ передававшего информацию СБУ иностранца попало на видео

ФСБ показала на видео задержание иностранца, передававшего информацию СБУ

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Задержание сотрудниками ФСБ в Запорожской области иностранца, передававшего информацию о дислокации Вооруженных сил (ВС) России в Службу безопасности Украины (СБУ), попало на видео. Кадры публикует ТАСС.

На них видно, как силовики надевают наручники на мужчину, лежащего на земле. После этого его поднимают и ведут в служебную машину. На видео иностранец рассказал, что сотрудники украинских спецслужб отправили ему деньги и попросили помочь армии Украины.

Ранее сообщалось о задержании иностранца. По данным силовиков, он собирал данные о том, где находится Российская армия и куда она передвигается. Потом он передавал эту информацию в СБУ для дальнейшего нанесения по ней ракетно-бомбовых ударов.

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      Илона Палей
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