Зеленский допустил возможность потери ВСУ контроля над Харьковом

Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят российские войска

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют контроль над Харьковом в том случае, если они не смогут оттеснить российские войска, сообщает РИА Новости.

«Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние», — заявил он, подчеркнув, что в ином случае полностью защитить Харьков окажется очень трудной задачей.

Ранее украинский лидер пообещал, что в небе над Украиной в 2024 году появятся западные истребители F-16. По его словам, появление данного типа боевой авиации на вооружении у украинской армии поможет Украине лучше справляться с российскими авиабомбами, ракетами и самолетами.